РПЛ. «Сочи» в гостях не пропустил от ЦСКА и поднялся с последнего места

Матч пятого тура чемпионата России ЦСКА – Сочи закончился со счетом 0:0.

Московский клуб набрал 10 очков и вышел на второе место в таблице. Дебютант турнира с двумя баллами поднялся с 16-го места на 15-е.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Ахметов (Ефремов, 84), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин (Юрганов, 82), Набиуллин (Маргасов, 86), Цаллагов, Миладинович, Нобоа, Лагатор, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.

Предупреждения: Обляков, 41 – Джанаев, 42; Кудряшов, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ