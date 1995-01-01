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    РПЛ. «Сочи» в гостях не пропустил от ЦСКА и поднялся с последнего места

    Матч пятого тура чемпионата России ЦСКАСочи закончился со счетом 0:0.

    Московский клуб набрал 10 очков и вышел на второе место в таблице. Дебютант турнира с двумя баллами поднялся с 16-го места на 15-е.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Ахметов (Ефремов, 84), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин (Юрганов, 82), Набиуллин (Маргасов, 86), Цаллагов, Миладинович, Нобоа, Лагатор, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.

    Предупреждения: Обляков, 41 – Джанаев, 42; Кудряшов, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии73
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      Рейтинг: +1716

      Ubuntu 3 минуты назад

      У Чалова всё лицо в крови после удара локтем и это не нарушение?

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      Рейтинг: +1155

      Derzkiy1 4 минуты назад

      Цска владел мячом 80% игрового времени , только толку не было .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1733

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Игра была равная?
      Я не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +2561

      AtticusFinch 37 минут назад

      Главное очки отняли )))

      0
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      Рейтинг: +2561

      AtticusFinch 37 минут назад

      Хотелось бы посмотреть этот матч-но нет подписки на канал Матч - Премьер - а в инете вечно обрывается)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      CSKA57 38 минут назад

      Фууу, хоть ничейку у аутсайдера вырвали! ЦСКА с заслуженным очком!

      0
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      Рейтинг: +10321

      sssrspartak 39 минут назад

      зенит3 выстоял!молодцы!

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV 46 минут назад

      скорее цска не пропустил

      2
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      Рейтинг: +134

      дед Щукарь > Вальдемар IV 45 минут назад

      Джанаеву надо отдать должное на ноль отстоял.

      2
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      Рейтинг: +1895

      Черкизовский Кот 49 минут назад

      Олдфаги вспомнят... В 2001 году в РФПЛ вышел клуб "Торпедо-Зил", который взял курс на сбор никому не нужных игроков. Клуб давно канул в лету, но в нашем высшем дивизионе периодически появляются подобные клубы. Пробиваются в Вышку одним составом, а в Вышке играют уже другим составом, собранным из ненужных другим клубам игроков. Без обид для жителей прекрасного города Сочи, но ваш соседский клуб "Краснодар" у меня вызывает стократно большее уважение за счёт своей политики, направленной на развитие молодёжи. И Галицкий, в отличие от Ротенберга, не стал покупать клуб ФНЛ с вековой историей, а начал с нуля. Поэтому, верю, что Краснодар ждёт светлое будущее, а годовалый клуб без болельщиков повторит участь ФК "Москва". Будет справедливо.

      5
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      Рейтинг: +1157

      Антон bx14e > Черкизовский Кот 47 минут назад

      Торпедо-Зил не сравнивай уж с этим ротербергским говном.
      Им бы для счастья у Локо выкупить за 50млн Бориса вротерберга,и команда сложится)..Да,еще оздоева туда пихнуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1895

      Черкизовский Кот > Антон bx14e 45 минут назад

      Зил-Металлург-Москва в 2003-м по осени провели несколько странных матчей, в особенности против Динамо. Все всё понимали. Так что они были ещё хуже.

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV > Черкизовский Кот 44 минуты назад

      он хотел купить кубань, но там коррумпированные гады хотели контрольный пакет акций, может это в плане единства в городе было бы правильно, но тогда в 2007, а сейчас уже своя история запущена

      0
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      Рейтинг: +1889

      Dellleone > Черкизовский Кот 41 минуту назад

      У Сочи все ещё впереди, это относительно последнего поста.

      0
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      Рейтинг: +1895

      Черкизовский Кот > Вальдемар IV 40 минут назад

      Сергею Галицкому в 2009 предлагали купить ФК "Москва", но он отказался в пользу своего детища. Молодец, Мужик! Не стал покупать клуб с плохой репутацией, а продолжил создавать свой, с кристально чистой.

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV > Черкизовский Кот 38 минут назад

      хм не слышал об этом, хотя в москве и так своих ртов полно, уж лучше быть королями в своем городе

      0
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      Рейтинг: +1157

      Антон bx14e 49 минут назад

      Это Вам не с Реалом играть)
      Это Антонио Заболотного клубешник!)

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