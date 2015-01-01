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    РПЛ. «Тамбов» упустил победу над «Оренбургом», ведя в счете в два гола

    «Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче пятого тура РПЛ.

    На голы защитника тамбовчан Седрика Гогуа и нападающего Хасана Мамтова оренбуржцы ответили дублем форварда Джоэла Фамейе.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Оренбург – Тамбов – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гогуа, 26; 0:2 – Мамтов, 68; 1:2 – Фамейе, 74; 2:2 – Фамейе, 79.

    «Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб (С. Козлов, 34), Маляров (Афонин, 44), Кулишев, Мишкич, Алвеш (Фамейе, 70), Чуканов, Деспотович.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Кулик (Карасев, 12), Чуперка, Килин (Муйва, 46), Костюков, Конате (Мамтов, 68).

    Удаление: нет – Чуперка, 86.

    Предупреждения: Шахов, 75 – Чуперка, 34.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +100

      buddik 33 минуты назад

      лишнее подтверждение теории об опасности счета 2-0.

      0
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      Рейтинг: +652

      Muboraksho 37 минут назад

      ПОЗДРАВЛЯЮ ОБЕ КОМАНДЫ С БОЕВЫМ МАТЧЕМ. ИГРА СМОТРЕЛАСЬ. КАК БУДТО ИГРАЛИ КОМАНДЫ АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +73112

      zigbert 40 минут назад

      Вот чем опасен счет 2:0. Большую часть матча Тамбов контролировал игру ,но в концовке Оренбург прибавил и мог победить. Интересный поединок.

      2
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      Рейтинг: +139

      Старина Хэнк 1 час назад

      Оренбург был сильнее во всем. Спасибо всем за хороший футбол. И привет "передовикам" РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +11160

      slavutiq70 1 час назад

      Эх соседи,,,,, жалко упустили победу,,,,,

      4
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      Рейтинг: +17420

      Боцман59rus 1 час назад

      Бомжепридаток в ФНЛ, там газовой подстилке самое место...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +534

      Киркинитидец > Боцман59rus 23 минуты назад

      ты прав! газовиков и курортников отправить в пердив...

      0
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      Рейтинг: +6464

      Вомбат 1 час назад

      Концовочка что надо. Вообще игра смотрелась. Хотя уровень футбола был дворовый (у моего дома так играют местные любительские команды). Одно другому не противоречит, в дворовом футболе, особенно на тартановом покрытии, бывают очень даже зрелищные матчи.

      0
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      Рейтинг: +136

      Skorvill 1 час назад

      результативно.

      3
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      Рейтинг: +220

      Igrov 1 час назад

      матч - огонь)

      6
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      Рейтинг: +221

      SinyaaPyll > Igrov 1 час назад

      Если только по сценарию. Футбол как таковой был донного уровня.

      2
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      Рейтинг: +180

      suharidze > SinyaaPyll 1 час назад

      ну так сценарий был ого-го:)

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      Рейтинг: +4824

      GoLenaStop 1 час назад

      Оренбург долго раскачивался... но сумел не проиграть. Концовка второго тайма просто великолепна. Удаление, атаки, интрига.... Спасибо командам за футбол.

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