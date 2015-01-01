РПЛ. «Тамбов» упустил победу над «Оренбургом», ведя в счете в два гола

лишнее подтверждение теории об опасности счета 2-0.
«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче пятого тура РПЛ.
На голы защитника тамбовчан Седрика Гогуа и нападающего Хасана Мамтова оренбуржцы ответили дублем форварда Джоэла Фамейе.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Голы: 0:1 – Гогуа, 26; 0:2 – Мамтов, 68; 1:2 – Фамейе, 74; 2:2 – Фамейе, 79.
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб (С. Козлов, 34), Маляров (Афонин, 44), Кулишев, Мишкич, Алвеш (Фамейе, 70), Чуканов, Деспотович.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Кулик (Карасев, 12), Чуперка, Килин (Муйва, 46), Костюков, Конате (Мамтов, 68).
Удаление: нет – Чуперка, 86.
Предупреждения: Шахов, 75 – Чуперка, 34.