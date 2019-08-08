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    «Арсенал» договорился о трансфере Тирни. Продажа станет рекордной для «Селтика»

    «Арсенал» близок к подписанию левого защитника «Селтика» Кирана Тирни.

    Sky Sports сообщило о том, что стороны согласовали трансфер стоимостью 25 миллионов фунтов. Сумма станет рекордной для шотландского клуба.

    В прошлом сезоне 20-летний воспитанник забил один гол и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров.

    Источник: Sky Sports

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    08.08.2019 00:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 августа 2019, 06:55

      Арсеналу денег кто занял то?)) им обычно на трансферы дают млн 60))

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > BlackMurder 8 августа 2019, 12:54

      Это они за все годы накопили) Как МЮ в своё время)

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