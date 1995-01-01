«Спартак» внес Шюррле, Понсе и Мельгарехо в заявку на матч с «Туном»

На официальном сайте УЕФА опубликована заявка «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».

Главный тренер команды Олег Кононов включил в заявку полузащитника Андре Шюррле, который присоединился к клубу в конце июля. Также в заявку попал хавбек Лоренцо Мельгарехо, хотя ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

Форвард Джордан Ларссон остался вне заявки.

Заявка «Спартака»:

Вратари : Шитов, Ребров, Селихов, Максименко.

: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко. Защитники : Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов.

: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов. Полузащитники : Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев.

: Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев. Нападающий: Понсе.

«Тун» – соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матча между командами состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15 августа в Москве.

В случае победы над «Туном» по сумме двух матчей «Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой».