«Спартак» внес Шюррле, Понсе и Мельгарехо в заявку на матч с «Туном»

Шурле и Мильгарехо в старте, а идиота выпускать только при неблагоприятной ситуации - если надо будет кого-то вырубить
На официальном сайте УЕФА опубликована заявка «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
Главный тренер команды Олег Кононов включил в заявку полузащитника Андре Шюррле, который присоединился к клубу в конце июля. Также в заявку попал хавбек Лоренцо Мельгарехо, хотя ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Спартак» в ближайшее время.
Форвард Джордан Ларссон остался вне заявки.
Заявка «Спартака»:
- Вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко.
- Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов.
- Полузащитники: Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев.
- Нападающий: Понсе.
«Тун» – соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матча между командами состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15 августа в Москве.
В случае победы над «Туном» по сумме двух матчей «Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой».