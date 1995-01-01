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    «Спартак» внес Шюррле, Понсе и Мельгарехо в заявку на матч с «Туном»

    На официальном сайте УЕФА опубликована заявка «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».

    Главный тренер команды Олег Кононов включил в заявку полузащитника Андре Шюррле, который присоединился к клубу в конце июля. Также в заявку попал хавбек Лоренцо Мельгарехо, хотя ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

    Форвард Джордан Ларссон остался вне заявки.

    Заявка «Спартака»:

    • Вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко.
    • Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов.
    • Полузащитники: Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев.
    • Нападающий: Понсе.

    «Тун» – соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матча между командами состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15 августа в Москве.

    В случае победы над «Туном» по сумме двух матчей «Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2846

      Yev 51 минуту назад

      Шурле и Мильгарехо в старте, а идиота выпускать только при неблагоприятной ситуации - если надо будет кого-то вырубить

      0
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      ...
      Рейтинг: +170

      za logiku > Yev 42 минуты назад

      Идиот - это Понсе?

      0
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