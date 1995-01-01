«Спартак» сообщил Мельгарехо, что больше не нуждается в его услугах

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо близок к уходу из клуба.

По информации РБК, москвичи заявили парагвайцу, что больше не нуждаются в его услугах.

«Мельгарехо остался на базе и его не берут на выезды и сказали ждать. Он – на выход. Лоренцо остался на базе клуба и индивидуально занимается вместе с травмированными игроками, хотя сам не травмирован», – сказал источник внутри «Спартака».

Как сообщил человек, близкий к хавбеку, скорее всего, футболист постарается перейти в один из российских клубов. «К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие две-три недели он точно уйдет», – сказал он.

Ранее агент игрока Хуан Апплеярд не исключил того, что его клиент может покинуть столичную команду этим летом.