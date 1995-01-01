«Спартак» сообщил Мельгарехо, что больше не нуждается в его услугах

Как-то противно все это... Помню в "чемпионском" сезоне именно он во многих матчах результат делал... Впрочем...
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо близок к уходу из клуба.
По информации РБК, москвичи заявили парагвайцу, что больше не нуждаются в его услугах.
«Мельгарехо остался на базе и его не берут на выезды и сказали ждать. Он – на выход. Лоренцо остался на базе клуба и индивидуально занимается вместе с травмированными игроками, хотя сам не травмирован», – сказал источник внутри «Спартака».
Как сообщил человек, близкий к хавбеку, скорее всего, футболист постарается перейти в один из российских клубов. «К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие две-три недели он точно уйдет», – сказал он.
Ранее агент игрока Хуан Апплеярд не исключил того, что его клиент может покинуть столичную команду этим летом.
- Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.