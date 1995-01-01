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    «Спартак» сообщил Мельгарехо, что больше не нуждается в его услугах

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо близок к уходу из клуба.

    По информации РБК, москвичи заявили парагвайцу, что больше не нуждаются в его услугах.

    «Мельгарехо остался на базе и его не берут на выезды и сказали ждать. Он – на выход. Лоренцо остался на базе клуба и индивидуально занимается вместе с травмированными игроками, хотя сам не травмирован», – сказал источник внутри «Спартака».

    Как сообщил человек, близкий к хавбеку, скорее всего, футболист постарается перейти в один из российских клубов. «К нему был интерес со стороны «Ростова», но пока без конкретики. В ближайшие две-три недели он точно уйдет», – сказал он.

    Ранее агент игрока Хуан Апплеярд не исключил того, что его клиент может покинуть столичную команду этим летом.

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1240

      Валерий1965 26 минут назад

      Как-то противно все это... Помню в "чемпионском" сезоне именно он во многих матчах результат делал... Впрочем...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5408

      piligrim1986 30 минут назад

      ой дебилы....выгнать мельгу, еще не купив шюрле и оставив мелкадзу.....
      и теперь он перейдет к конкурентам....цорн, одним словом - что русскому хорошо, то немцу жопа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Niko 43 минуты назад

      Звучит не по человечески, хотя бывало что и похуже провожали людей. Спартак...

      7
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      Рейтинг: +873

      Дедуктор 1 час назад

      В принципе, правильно. Не без способностей футбольных эта Мельгареха. Но именно что, мельгареха. Совершенно без амбиций мужичонка парагвайский. Безхарактерный. Ему бы характер того же Ещенко. В натуре, был бы "звездного"уровня игрок. А так ... ПНХ, и правильно. Надо команду боевитую собирать, а не сброд безхарактерный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      Муруал 1 час назад

      Мельгарехо очень добротный игрок,универсал.Старательный и мастеровитый.В Кубани очень прилично смотрелся,в Спартаке хуже.Но в Спартаке у многих не пошла игра после перехода.

      6
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      Рейтинг: +450

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, если Шюррле реально перейдёт, то понятно почему "на выход".

      0
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      Рейтинг: +589

      Grag 1 час назад

      да блин....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      Владимирыч 1 час назад

      Спасибо новому лимиту. Теперь приходится избавляться от хороших легов и наигрывать зачастую нулевых воспитанников. Слава РФС, слава Дюкову. Дебилы, б...ь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1183

      алдан2014 1 час назад

      Лучше бы Мелкадзе куда пристроили.Толку от парня пока нет,суета одна

      6
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      ...
      Рейтинг: +5597

      derrik2000 > алдан2014 1 час назад

      Видимо Мелкадзе чей-то протеже из "баблодержащих". Иначе да-а-а-авно бы уже насовсем продали в тот же РОСТОВ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1183

      алдан2014 1 час назад

      Нормально играет,если сравнивать в общем

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9981

      sssrspartak > алдан2014 53 минуты назад

      ну уж лучше мелкадзе то!!

      4
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