Тренер АЗ – о переходе Тиля в «Спартак»: «Это комплимент Гусу, потому что он очень много работал для этого долгие годы»

Главный тренер АЗ Арне Слот высказался по поводу предстоящего перехода полузащитника команды Гуса Тиля в «Спартак».
«Тиль ожидает возможного переезда в Москву. Так что, скорее всего, он не будет участвовать в матче против «Фортуны» в воскресенье.
С одной стороны, очень жаль, но у АЗ много хороших игроков. А к хорошим футболистам проявляют интерес хорошие клубы. Это комплимент Гусу, потому что он очень много работал для этого на протяжении многих лет», – сказал Слот.
- Ранее сообщалось, что 21-летний игрок уже вылетел в Россию, а сумма сделки составит 18 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 голландец провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.