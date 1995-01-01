Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль в ближайшее время станет игроком «Спартака».

Агент футболиста Фулько ван Куперен опубликовал в инстаграме фото, на котором он со своим клиентом сидит в самолете.

К публикации он прикрепил эмодзи в виде российского флага.

Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за 21-летнего голландца 18 миллионов евро.