Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»

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Полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль в ближайшее время станет игроком «Спартака».
Агент футболиста Фулько ван Куперен опубликовал в инстаграме фото, на котором он со своим клиентом сидит в самолете.
К публикации он прикрепил эмодзи в виде российского флага.
Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за 21-летнего голландца 18 миллионов евро.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.