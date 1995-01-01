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    Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»

    Полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль в ближайшее время станет игроком «Спартака».

    Агент футболиста Фулько ван Куперен опубликовал в инстаграме фото, на котором он со своим клиентом сидит в самолете.

    К публикации он прикрепил эмодзи в виде российского флага.

    Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за 21-летнего голландца 18 миллионов евро.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: Инстаграм Фулько ван Куперена

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