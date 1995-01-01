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    Журналист Скира: Икарди отказал «Роме». Он хочет остаться в «Интере»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщил в твиттере, что нападающий «Интера» Мауро Икарди не хочет уходить из миланского клуба.

    «Мауро Икарди хочет остаться в «Интере»: аргентинец отклонил предложения «Ромы» и зарубежных клубов. Если он покинет «нерадзурри», приоритетным для него клубом будет «Ювентус», – написал Скира.

    Он отметил, что если «бьянконери» приобретут нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку, будущее Икарди «останется туманным».

    La Gazzetta dello Sport сообщала, что «Интер» хочет продать Икарди. Сообщалось, что «Рома» собиралась предложить миланцам 30 миллионов евро за аргентинца плюс форварда Эдина Джеко. Лондонский «Арсенал» также хотел приобрести Икарди.

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за миланцев 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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