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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» хочет продать Икарди. Футболист вернется к тренировкам, но не будет играть

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит тренироваться с командой.

    По информации La Gazzetta dello Sport, футболист начнет работать с основным составом после того, как миланцы вернутся из предсезонного турне по Азии.

    Несмотря на это, аргентинец не будет принимать участие в матчах, так как не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте. Клуб хочет продать форварда.

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за миланцев 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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