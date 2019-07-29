La Gazzetta dello Sport: «Интер» хочет продать Икарди. Футболист вернется к тренировкам, но не будет играть

Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит тренироваться с командой.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист начнет работать с основным составом после того, как миланцы вернутся из предсезонного турне по Азии.

Несмотря на это, аргентинец не будет принимать участие в матчах, так как не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте. Клуб хочет продать форварда.