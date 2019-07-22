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    Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

    Сегодня, 22 июля, прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    В соперники «Краснодару» достался «Порту».

    Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

    В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».

    Первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдут 6-7 августа, ответные – 13 августа.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2457

      AtticusFinch 1 час назад

      Динамо отскочило)))а Краснодар в итоге вляпался))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      KPCCSPB 1 час назад

      Да уж, а теперь Краснодар в ЛЕ из-за этого будет

      -1
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      ...
      Рейтинг: -58

      Вальдемар IV > KPCCSPB 11 минут назад

      зине тоже не долго в лч быть

      0
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