Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Сегодня, 22 июля, прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В соперники «Краснодару» достался «Порту».

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».

Первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдут 6-7 августа, ответные – 13 августа.