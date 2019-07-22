Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Динамо отскочило)))а Краснодар в итоге вляпался))
Сегодня, 22 июля, прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В соперники «Краснодару» достался «Порту».
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».
Первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдут 6-7 августа, ответные – 13 августа.