«Барселона» интересуется Максом и Руссийоном

«Барселона» продолжает искать левого защитника, который в следующем сезоне составит конкуренцию Жорди Альбе.

Как сообщает Sport.es, сейчас каталонский клуб изучает варианты в Бундеслиге. В их шорт-лист входят Филипп Макс из «Аугсбурга» и Джером Руссийон из «Вольфсбурга».

На усиление левого фланга обороны «Барса» не намерена тратить более 20 миллионов евро.

Поэтому осуществить трансфер фулбека «Баварии» Давида Алабы испанцы не смогут, за Эктора Фирпо «Бетис» требует более 35 миллионов, а от кандидатуры Дэнни Роуза клуб отказался сам.