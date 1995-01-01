ESPN: Алаба – приоритетная цель «Барселоны» на позицию левого защитника

«Барселона» рассчитывает усилить позицию левого защитника и приобрести дублера для Жорди Альбы. Главной целью в этой связи является футболист «Баварии» Давид Алаба, пишет ESPN.

Агенты австрийца уже указали готовность игрока переехать в Каталонию. Ранее «Барселона» отказалась от защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.