ESPN: Алаба – приоритетная цель «Барселоны» на позицию левого защитника

Не первый сезон сми мусолят эту тему но никакой реальности .
«Барселона» рассчитывает усилить позицию левого защитника и приобрести дублера для Жорди Альбы. Главной целью в этой связи является футболист «Баварии» Давид Алаба, пишет ESPN.
Агенты австрийца уже указали готовность игрока переехать в Каталонию. Ранее «Барселона» отказалась от защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.
- Алаба выступает за баварцев с 2009 года.
- Футболист привлекается в сборную Австрии.
- Главное достижение в карьере Алабы – победа в Лиге чемпионов.