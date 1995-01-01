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    ESPN: Алаба – приоритетная цель «Барселоны» на позицию левого защитника

    «Барселона» рассчитывает усилить позицию левого защитника и приобрести дублера для Жорди Альбы. Главной целью в этой связи является футболист «Баварии» Давид Алаба, пишет ESPN.

    Агенты австрийца уже указали готовность игрока переехать в Каталонию. Ранее «Барселона» отказалась от защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.

    • Алаба выступает за баварцев с 2009 года.
    • Футболист привлекается в сборную Австрии.
    • Главное достижение в карьере Алабы – победа в Лиге чемпионов.

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3009

      dinar7777dinar 21 минуту назад

      Не первый сезон сми мусолят эту тему но никакой реальности .

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