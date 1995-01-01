«Аякс» объявил о договоренности по трансферу мексиканского защитника Альвареса за 15 миллионов

Защитник «Америки» Эдсон Альварес продолжит карьеру в «Аяксе».
Клубы согласовали трансфер 21-летнего мексиканца. Об этом объявлено официально. Теперь сторонам предстоит договориться о последних деталях сделки, а футболисту – пройти медосмотр.
После всех необходимых процедур центрбек должен заключить с «Аяксом» контракт до 2024 года.
По данным Transfermarkt, покупка игрока обойдется голландскому клубу в 15 миллионов евро.
- Альварес – воспитанник «Америки».
- За основной состав дебютировал в августе 2016 года.
- Всего за первую команду провел 107 матчей и забил пять голов.
- В составе сборной Мексики сыграл 28 поединков.