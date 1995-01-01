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    «Аякс» объявил о договоренности по трансферу мексиканского защитника Альвареса за 15 миллионов

    Защитник «Америки» Эдсон Альварес продолжит карьеру в «Аяксе».

    Клубы согласовали трансфер 21-летнего мексиканца. Об этом объявлено официально. Теперь сторонам предстоит договориться о последних деталях сделки, а футболисту – пройти медосмотр.

    После всех необходимых процедур центрбек должен заключить с «Аяксом» контракт до 2024 года.

    По данным Transfermarkt, покупка игрока обойдется голландскому клубу в 15 миллионов евро.

    • Альварес – воспитанник «Америки».
    • За основной состав дебютировал в августе 2016 года.
    • Всего за первую команду провел 107 матчей и забил пять голов.
    • В составе сборной Мексики сыграл 28 поединков.

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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