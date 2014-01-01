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    Уткин: «Видимо, я один не понимаю, что решение всех проблем «Спартака» – в покупке 33-летнего вратаря у «Локомотива» за огромные деньги»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказал мнение о трансферной политике «Спартака» в текущее межсезонье.

    Этим летом москвичи продали в «Порту» нападающего Зе Луиша за 8,5 миллиона. Ранее сообщалось об интересе клуба к голкиперу «Локомотива» Гилерме и полузащитнику «Ростова» Резиуану Мирзову.

    «Спартак» поднялся на вершины, недоступные моему пониманию. Дело, разумеется, во мне и только во мне.

    «Я во всем виноват». Так говорил один мой молодой и очень эффектный коллега своей девушке, когда решил с ней расстаться. Он очень грустил. «Ты лучшая в мире, все дело во мне...» Они расстались давно. Рвать так рвать.

    Надо бы и мне принять волевое решение и признать, что я не могу угнаться за логикой спартаковской администрации. Видимо, я один не понимаю, глядя на матчи «Спартака» в новом сезоне, что ключ к решению всех игровых проблем, а их немало, в том, чтобы за огромные деньги перекупить у «Локомотива» 33-летнего вратаря. Кому-то это бросается в глаза. Мне – нет.

    Я не постигаю, каким образом сделка по продаже Зе Луиша может считаться успехом. По мне, так это провал. Причем со всех сторон и во всех смыслах.

    Меня обезоруживает вожделение спартаковского менеджмента обладать Мирзовым. Я даже побаиваюсь начать облекать это в слова, потому что я не знаю ни единого приличного, подходящего по смыслу. А Мирзов тут совершенно ни при чем. Я просто тряпка.

    Вот смог же тогда мой молодой красавец-друг, с которым мы столько всего наработали на «Плюсе» некогда, товарищ по «Трем репортерам» сказать тогда своей подруге... Я не могу.

    А он взял на себя, нашел слова. «Все проблемы во мне», – говорил он ей со слезой. «Прости, так я устроен. Я все-таки не в состоянии любить девушку, у которой совершенно нету жопы...» Все. И оба счастливы порознь.

    А я вот маюсь», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2898

      Viper for CSKA 8 минут назад

      Что-что, а облечь свои мысли в интересную и запоминающуюся форму мсье Уткин умеет. Даже заинтересовало, что это за коллега такой с Плюса. По содержанию в основном согласен. Не назвал бы продажу Зе провалом, но сделка - не самая удачная. Мирзов - Бакаев номер 2. Бегает он конечно много и борется тоже, но это прекрасно для контратакующего Арсенала, а не для Спартака, который должен играть первым номером. Остро не хватает игроков с пасом и интеллектом конструктора атак. Как на место 8 номера, так и на 10. Очень жаль, что не взяли Хаджи, он наверняка себя бы проявил. Ну а насчёт бразильца, думаю, в принципе, глупо брать 33 летнего вратаря, если некую новую команду собираешься строить. Кроме того, ни разу не разделял и не разделяю высокой оценки, которую дают некоторые эксперты и болельщики его игре.

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      Рейтинг: +223

      johnny983 10 минут назад

      Вратарь Спартаку нужен, т.к. Макс пока не тянет основу.
      Но не Гилерме, он слишком "Локомотивский", да и стоит очень дорого.
      Думаю, можно найти хорошего кипера за нормальную цену.
      А Мирзов, очень неплохо смотрелся в Арсенале, поэтому ничего предосудительного в этом трансфере не вижу.

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      Рейтинг: +13409

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Очередной Опус от Васи! Какого х... цепляться к Гилерме, если в Спартаке нет ни одного стабильного вратаря, а у Максименко ещё проблемы с весом, несмотря на возраст. Насчёт Мирзова ещё можно поспорить, может он и вправду не нужен. Продажу Зе простить невозможно. Спартак должен играть в Европе, усиление обязательно, иначе будет большая ЖОПА! *****

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      Рейтинг: +623

      Genz 27 минут назад

      Абаждите, люди. Вася пишет слова красиво, но рассуждает глупо. the луиса продали за немного,.т.к. Через год заканчивается контракт, иначе свободным уйдет негром. Мирзов прекрасно смотрелся в арсенале, и почему не дать ему шанс в Спартаке... вратари вСпартаке супер фуфло, команда может биться, а вратарь всё летящее пропускать ,поэтому ,граждане, Гильермо нужен.. единственное непонятно локомотив хотел 800000, а Спартак хотел 500000, почему тогда сам гильерме не заплатил 300.000 своих из кармана ведь ему бонус идёт 3 млн евро и зарплата 3 года по 3 млн, любой из вас отдал бы из своего кармана 300000, чтобы перейти в золотую клетку. Гиля получил не 12 миллионов, а 11,7 миллиона. Он что дурак?

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      Рейтинг: +1461

      JTherry > Genz 16 минут назад

      значит, либо Гилерме не все хотят в Спартаке, либо Гилерме не очень хочет уходить из Локо и выбивает себе бонусы таким давлением... до 1 сентября времени достаточно

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      Рейтинг: +4925

      батог > Genz 9 минут назад

      Учи матчасть !!! Гиля пропустил в прошлом сезоне больше Максименко, он правда сыграл меньше, но все же ! А с Васей согласен на 100% ! Теперь впереди нет никого. И Мирзов с Арсеналом вроде бы не чемпионы и даже не призеры !

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      Рейтинг: +11569

      Супервайзер 44 минуты назад

      У Мирзова жопа наверное есть. Во всяком случае пиНжак рассмотрел.))

      1
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      Рейтинг: +492

      Дима Цэ 54 минуты назад

      Ту Вася ты прав! Понятно, что у него Российское гражданство, но и сейчас в воротах не туземец

      1
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      Рейтинг: +750

      Томик 1 час назад

      Василий далеко не одинок в этом непонимании. Вот только так выразить свои мысли дано не всем. А эта аналогия про жопу по отношению к Мирзову вообще прекрасна.

      5
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      Рейтинг: +1461

      JTherry > Томик 22 минуты назад

      про "вожделение спартаковского менеджмента обладать Мирзовым" гораздо тоньше звучит)) а вот про Гилерме - полностью согласен в Уткиным...

      2
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      Рейтинг: +5485

      mihail200606 1 час назад

      Вась, не принимай близко к сердцу..)) они вообще малопредсказуемая и малопонятная команда..

      0
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      Рейтинг: +9939

      slavutiq70 1 час назад

      Согласен с Уткиным,,,,,,да не кто не понимает что замыслил Федун,,,,,

      4
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      Рейтинг: +730

      neim > slavutiq70 15 минут назад

      Так он же вроде говорил, что готов отдать всё на откуп болельщикам. Вот постепенно и воплощает в жизнь своё обещание.
      Так что, если хотите хороших игроков, сбрасывайтесь и покупайте.

      1
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      Рейтинг: +4925

      батог > neim 7 минут назад

      А я мол всех за бесценок продам !!!

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