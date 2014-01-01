Уткин: «Видимо, я один не понимаю, что решение всех проблем «Спартака» – в покупке 33-летнего вратаря у «Локомотива» за огромные деньги»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказал мнение о трансферной политике «Спартака» в текущее межсезонье.

Этим летом москвичи продали в «Порту» нападающего Зе Луиша за 8,5 миллиона. Ранее сообщалось об интересе клуба к голкиперу «Локомотива» Гилерме и полузащитнику «Ростова» Резиуану Мирзову.

«Спартак» поднялся на вершины, недоступные моему пониманию. Дело, разумеется, во мне и только во мне.

«Я во всем виноват». Так говорил один мой молодой и очень эффектный коллега своей девушке, когда решил с ней расстаться. Он очень грустил. «Ты лучшая в мире, все дело во мне...» Они расстались давно. Рвать так рвать.

Надо бы и мне принять волевое решение и признать, что я не могу угнаться за логикой спартаковской администрации. Видимо, я один не понимаю, глядя на матчи «Спартака» в новом сезоне, что ключ к решению всех игровых проблем, а их немало, в том, чтобы за огромные деньги перекупить у «Локомотива» 33-летнего вратаря. Кому-то это бросается в глаза. Мне – нет.

Я не постигаю, каким образом сделка по продаже Зе Луиша может считаться успехом. По мне, так это провал. Причем со всех сторон и во всех смыслах.

Меня обезоруживает вожделение спартаковского менеджмента обладать Мирзовым. Я даже побаиваюсь начать облекать это в слова, потому что я не знаю ни единого приличного, подходящего по смыслу. А Мирзов тут совершенно ни при чем. Я просто тряпка.

Вот смог же тогда мой молодой красавец-друг, с которым мы столько всего наработали на «Плюсе» некогда, товарищ по «Трем репортерам» сказать тогда своей подруге... Я не могу.

А он взял на себя, нашел слова. «Все проблемы во мне», – говорил он ей со слезой. «Прости, так я устроен. Я все-таки не в состоянии любить девушку, у которой совершенно нету жопы...» Все. И оба счастливы порознь.

А я вот маюсь», – написал Уткин в телеграме.