Кононов хочет видеть Мирзова в «Спартаке». Игрок рассчитывает перейти в московский клуб

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов хочет видеть в команде полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Об этом сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов.

Сам футболист также рассчитывает на переход в московский клуб. Хавбек хорошо знаком с Кононовым по совместной работе в тульском «Арсенале», в котором он провел в аренде прошлый сезон.

«Спартак» хочет выкупить права на Мирзова у ростовчан. Также на 25-летнего игрока претендует «Краснодар», который намерен взять его в аренду с последующим выкупом.

В сезоне-2018/19 Мирзов сыграл за «Арсенал» 32 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 2,5 миллиона.

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