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    Кононов хочет видеть Мирзова в «Спартаке». Игрок рассчитывает перейти в московский клуб

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов хочет видеть в команде полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Об этом сообщил бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов.

    Сам футболист также рассчитывает на переход в московский клуб. Хавбек хорошо знаком с Кононовым по совместной работе в тульском «Арсенале», в котором он провел в аренде прошлый сезон.

    «Спартак» хочет выкупить права на Мирзова у ростовчан. Также на 25-летнего игрока претендует «Краснодар», который намерен взять его в аренду с последующим выкупом.

    • В сезоне-2018/19 Мирзов сыграл за «Арсенал» 32 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
    • Согласно данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 2,5 миллиона.

    Sport_inside: «Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову

    Карпов: «Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша»

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6460

      KLIM777 41 минуту назад

      Да какие Мирзовы, вы вообще улетели на Луну)))

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      Рейтинг: +302

      Томик 41 минуту назад

      Я уже чего угодно ожидаю и ничего, кажется, не удивит, НО не ЭТО же. Сколько можно издеваться то? Какой нахрен Мирзов? Что за филиал бестолковых игроков создаётся?

      0
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      Рейтинг: +9674

      sssrspartak 51 минуту назад

      да никого мы не возьмем!понсе и того наш ленька не берет,пока зе не продаст!жадность леньку сгубила!

      0
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      Рейтинг: +3486

      ivany4 53 минуты назад

      Хотелось бы знать, чем можно объяснить "хотение" главного пиджака команды?!?!
      Для того что бы купить Понсе, надо продать Зе.
      А кого надо продать, что бы купить Мирзова???

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      Рейтинг: +9674

      sssrspartak > ivany4 51 минуту назад

      самого леньку федуна

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      Рейтинг: +393

      Boeung777 1 час назад

      При правильном использовании Мирзова с Бакаевым на флангах может получиться интересно. Надеюсь, Кононов знает, что делает.

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      Рейтинг: +6460

      KLIM777 > Boeung777 41 минуту назад

      Не хватило еще Ташаевых и Ломавицких?)))

      0
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      Рейтинг: +30089

      portero 1 час назад

      Мирзов конечно боец , прет как танк, но плохо видит поле, непросто встроить его в игру команды.

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      Рейтинг: +1160

      x-x-x-x-x 1 час назад

      не вериться что то. разве не Кононов выкинул Мирзова из Терека.?

      0
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      Рейтинг: +4800

      Сильвербой 1 час назад

      Твою же мать, это когда-нибудь закончится или нет!!!??? Спартак и так уже худший клуб, из лучших (хотя наверное это громко сказано, будем считать по нашим меркам) в РПЛ, но его упорно продолжают тащить на самое дно!!! Все говно тянут в Спартак, дайте ему еще зарплату пару лямов и вообще будет замечательно!

      2
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      Рейтинг: +704

      латунный сепаратист 1 час назад

      начинаем аукцион кто больше даст

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      Рейтинг: +30089

      portero > латунный сепаратист 55 минут назад

      по мне так Бакаев получше, но он принадлежит Спартаку..
      таких как Мирзов может и не хватает в Краснодаре, но как то он предсказуем , уже знаешь что он будет делать.

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