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    Sport_inside: «Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову

    «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

    По информации телеграм-канала Sport_inside, на днях краснодарский клуб обратился к ростовчанам с предложением по 25-летнему игроку.

    «Краснодар» хочет арендовать футболиста с правом обязательного выкупа после сезона 2019/20.

    • В прошлом сезоне Мирзов выступал в аренде в тульском «Арсенале».
    • Россиянин провел за туляков 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1998 человек.

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4059

      hevbn 28 23 минуты назад

      А что, вполне себе интересный игрок , обыгрывать может с этим у нас в чемпионате есть определенные проблемы , вообще давно удивлялся почему Мирзов играл за команды нижней восьмёрки , может он не будет сто процентным основным игроком в Краснодаре , но выйти со скамейки например и перевернуть игру он вполне может, а такое умение бывает очень важным.

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