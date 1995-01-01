Sport_inside: «Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову

А что, вполне себе интересный игрок , обыгрывать может с этим у нас в чемпионате есть определенные проблемы , вообще давно удивлялся почему Мирзов играл за команды нижней восьмёрки , может он не будет сто процентным основным игроком в Краснодаре , но выйти со скамейки например и перевернуть игру он вполне может, а такое умение бывает очень важным.
«Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
По информации телеграм-канала Sport_inside, на днях краснодарский клуб обратился к ростовчанам с предложением по 25-летнему игроку.
«Краснодар» хочет арендовать футболиста с правом обязательного выкупа после сезона 2019/20.
- В прошлом сезоне Мирзов выступал в аренде в тульском «Арсенале».
- Россиянин провел за туляков 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: Телеграм-канал Sport_inside
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