Карпов: «Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша»

Экс-журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности возможного перехода нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

«Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша.

«Рома» еще не получила финальное предложение по переходу Понсе. Это связано с тем, что не решилась ситуация с трансфером Зе Луиша в Португалию.

«Спартак» хочет получить за игрока из Кабо-Верде 12 миллионов евро, «Порту» предлагает только 8.

Сложность в том, что Федун дал указание менеджменту не покупать новичков пока не будет продаж. Это связано с проблемами с финансовым фэйр-плей. Как только Цорн договорится с «Порту», «Спартак» сможет подписать Понсе и работать по другим футболистам», – написал Карпов в телеграме.