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    Карпов: «Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша»

    Экс-журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности возможного перехода нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

    «Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша.

    «Рома» еще не получила финальное предложение по переходу Понсе. Это связано с тем, что не решилась ситуация с трансфером Зе Луиша в Португалию.

    «Спартак» хочет получить за игрока из Кабо-Верде 12 миллионов евро, «Порту» предлагает только 8.

    Сложность в том, что Федун дал указание менеджменту не покупать новичков пока не будет продаж. Это связано с проблемами с финансовым фэйр-плей. Как только Цорн договорится с «Порту», «Спартак» сможет подписать Понсе и работать по другим футболистам», – написал Карпов в телеграме.

    • Прошлый сезон Понсе провел в «Олимпиакосе». На его счету 21 гол и 4 ассиста в 43 играх всех турниров. Transfermarkt оценивает аргентинца в 4 миллиона евро.
    • По информации Sport24, 22-летний игрок уже подписал контракт со «Спартаком».

    Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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