Sport24: нападающий Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком»

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Что это за зверь ?
Нападающий Эсекьель Понсе перейдет из «Ромы» в «Спартак». Стороны уже согласовали трансфер, футболист подписал контракт с российским клубом. Об этом сообщает Sport24.
О переходе должны объявить в ближайшее время.
- Права на футболиста принадлежат «Роме», сезон-2018/19 игрок провел в аренде в АЕКе.
- Понсе перешел в итальянский клуб летом 2015 года из «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист ни разу не сыграл за основную команду «Ромы», он выступал в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.
- В прошедшем сезоне чемпионата Греции Понсе забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 27 матчах.
- По данным «СЭ», «Спартак» предложил футболисту контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год (без учета бонусов).