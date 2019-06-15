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    Sport24: нападающий Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком»

    Нападающий Эсекьель Понсе перейдет из «Ромы» в «Спартак». Стороны уже согласовали трансфер, футболист подписал контракт с российским клубом. Об этом сообщает Sport24.

    О переходе должны объявить в ближайшее время.

    • Права на футболиста принадлежат «Роме», сезон-2018/19 игрок провел в аренде в АЕКе.
    • Понсе перешел в итальянский клуб летом 2015 года из «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист ни разу не сыграл за основную команду «Ромы», он выступал в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.
    • В прошедшем сезоне чемпионата Греции Понсе забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 27 матчах.
    • По данным «СЭ», «Спартак» предложил футболисту контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год (без учета бонусов).

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6163

      vka1970 45 минут назад

      Интересно ....
      Что это за зверь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6702

      parevg 45 минут назад

      Я думал что из Анжи купили Понсе, а это другой...

      2
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