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    Карпов: «Спартак» заплатит за Мирзова менее 4 миллионов. В «Ростов» могут уйти Мельгарехо или Ломовицкий»

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности перехода полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак».

    По его словам, трансфер 26-летнего игрока обойдется москвичам менее 4 миллионов, о которых писали ранее. Кроме того, в ростовский клуб в аренду отправятся один-два футболиста «Спартака». Предположительно, это могут быть хавбек Лоренцо Мельгарехо и (или) кто-то из россиян. Возможно, Александр Ломовицкий.

    Как утверждает Карпов, Мирзов согласовал с москвичами контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Также предусмотрен бонус в размере 300 тысяч евро в случае, если полузащитник проведет 60% матчей за сезон.

    Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на три года, а медицинский осмотр Мирзов пройдет в «Спартаке» сегодня, 18 июля.

    • Мирзов перешел в «Ростов» из «Ахмата» на правах свободного агента летом 2017 года.
    • В сезоне-2018/19 он выступал в аренде за «Арсенал». В составе туляков футболист провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      omnertunbe 20 минут назад

      Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ----------- http://gg.gg/oprese

      -1
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      Рейтинг: +926

      den161 20 минут назад

      не нужны нам мельгарехи

      0
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      Рейтинг: +1045

      алдан2014 35 минут назад

      А он того стоит?

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