Карпов: «Спартак» заплатит за Мирзова менее 4 миллионов. В «Ростов» могут уйти Мельгарехо или Ломовицкий»

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил подробности перехода полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак».

По его словам, трансфер 26-летнего игрока обойдется москвичам менее 4 миллионов, о которых писали ранее. Кроме того, в ростовский клуб в аренду отправятся один-два футболиста «Спартака». Предположительно, это могут быть хавбек Лоренцо Мельгарехо и (или) кто-то из россиян. Возможно, Александр Ломовицкий.

Как утверждает Карпов, Мирзов согласовал с москвичами контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Также предусмотрен бонус в размере 300 тысяч евро в случае, если полузащитник проведет 60% матчей за сезон.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на три года, а медицинский осмотр Мирзов пройдет в «Спартаке» сегодня, 18 июля.