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    «Чемпионат»: завтра Мирзов пройдет медосмотр в «Спартаке»

    Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак». По информации «Чемпионата», завтра игрок пройдет медосмотр в московском клубе.

    Футболист уже согласовал условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на три года.

    • Василий Конов (главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала») сообщил, что «Спартак» заплатил за футболиста 4 миллиона евро. Также Мирзова хотел подписать «Краснодар», но клуб не стал платить за игрока такую сумму.
    • В сезоне-2018/19 игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды. Он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1440

      JTherry 42 минуты назад

      неужели такой системообразующий игрок, по мнению Конона, что без него Спартаку никуда?

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      Рейтинг: +4884

      Сильвербой 1 час назад

      Это жопа какая-то! Обычно из говна пытаются сделать конфетку, но в данном случае все наоборот!!!

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