«Чемпионат»: завтра Мирзов пройдет медосмотр в «Спартаке»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак». По информации «Чемпионата», завтра игрок пройдет медосмотр в московском клубе.

Футболист уже согласовал условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на три года.

Василий Конов (главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала») сообщил, что «Спартак» заплатил за футболиста 4 миллиона евро. Также Мирзова хотел подписать «Краснодар», но клуб не стал платить за игрока такую сумму.

В сезоне-2018/19 игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды. Он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист.

Джанаев перешел в «Сочи», Берг – в «Краснодар». Таблица летних трансферов РПЛ