Конов: Мирзов перейдет в «Спартак» за 4 миллиона. На игрока претендовал «Краснодар»

По моему у пиджака от московского бабла просто крышу сносит.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале заявил, что трансфер полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова в «Спартак» согласован.
Сумма перехода за игрока, с которым Олег Кононов работал в «Арсенале», составила четыре миллиона евро.
Также в споре за футболиста участвовал «Краснодар», но, в отличие от «Спартака», отказался платить такую сумму за Мирзова.
По информации «Чемпионата», московский клуб подпишет трехлетний контракт с Мирзовым.
- Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
- За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
- Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.