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    Конов: Мирзов перейдет в «Спартак» за 4 миллиона. На игрока претендовал «Краснодар»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале заявил, что трансфер полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова в «Спартак» согласован.

    Сумма перехода за игрока, с которым Олег Кононов работал в «Арсенале», составила четыре миллиона евро.

    Также в споре за футболиста участвовал «Краснодар», но, в отличие от «Спартака», отказался платить такую сумму за Мирзова.

    По информации «Чемпионата», московский клуб подпишет трехлетний контракт с Мирзовым.

    • Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
    • За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
    • Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +7031

      vka1970 3 минуты назад

      По моему у пиджака от московского бабла просто крышу сносит.

      0
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      Рейтинг: +181

      SinyaaPyll 12 минут назад

      "Краснодар" был бы для него получше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      Nerlinger 13 минут назад

      Гавённое сборище Чюрбанов!!!

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      Рейтинг: +768

      Жёлто-синий > Nerlinger 3 минуты назад

      А у вас чурбанов не когда не было?

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      Рейтинг: +921

      den161 36 минут назад

      нормально, 4 ляма )))

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      Рейтинг: +11472

      Супервайзер 38 минут назад

      Может быть стоило Кононова отдать в нальчикский Спартак с доплатой?)

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      Рейтинг: +1947

      Evgeni1952 39 минут назад

      А это кто ?

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      Рейтинг: +768

      Жёлто-синий > Evgeni1952 30 минут назад

      А это русский Месси

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