Конов: Мирзов перейдет в «Спартак» за 4 миллиона. На игрока претендовал «Краснодар»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале заявил, что трансфер полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова в «Спартак» согласован.

Сумма перехода за игрока, с которым Олег Кононов работал в «Арсенале», составила четыре миллиона евро.

Также в споре за футболиста участвовал «Краснодар», но, в отличие от «Спартака», отказался платить такую сумму за Мирзова.

По информации «Чемпионата», московский клуб подпишет трехлетний контракт с Мирзовым.