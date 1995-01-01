Капитан «Болоньи» Джемаили: «Михайлович выиграет эту битву с болезнью. Он нам словно отец»

Полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили прокомментировал новость, что его главный тренер Синиша Михайлович болен лейкемией. Швейцарец убежден: серб победит недуг.

«Тренер выиграет эту битву с болезнью. В последние шесть месяцев Михайлович дал нам столько, сколько даст не каждый тренер. Мы знаем, насколько он силен. Постараемся также передать ему наши силы. Михайлович для нас словно отец», – цитирует Джемаили Football Italia.