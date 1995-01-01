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    Капитан «Болоньи» Джемаили: «Михайлович выиграет эту битву с болезнью. Он нам словно отец»

    Полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили прокомментировал новость, что его главный тренер Синиша Михайлович болен лейкемией. Швейцарец убежден: серб победит недуг.

    «Тренер выиграет эту битву с болезнью. В последние шесть месяцев Михайлович дал нам столько, сколько даст не каждый тренер. Мы знаем, насколько он силен. Постараемся также передать ему наши силы. Михайлович для нас словно отец», – цитирует Джемаили Football Italia.

    • Кроме «Болоньи» 50-летний специалист в своей карьере тренировал «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан» и «Торино».
    • В качестве игрока Михайлович больше всего игр провел за «Лацио» (1998-2004 годы, 167 матчей в Серии А, 26 голов).
    • Главное достижение в качестве футболиста – победа в Кубке европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» в 1991 году.

    Источник: Football Italia

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