Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что у него была диагностирована лейкемия.

«Я прошел еще один тест, который выявил лейкемию. Когда я узнал данную новость, это было настоящим ударом. Я сидел в течение нескольких дней и плакал. У вас перед глазами проходит ваша жизнь.

Это не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, смотря в глаза. Как всегда.

Я не могу дождаться, чтобы отправиться в больницу и начать битву. Болезнь агрессивна, но ее можно победить. Я сказал это моим игрокам по телефонной конференц-связи. Естественно, у меня немного выступили слезы.

Я объяснил им, что мы должны атаковать и двигаться к победе. Если мы отсиживаемся и пытаемся защищаться, нас сразу же сбивают с ног. Я должен использовать свою тактику в этой битве, и я уверен, безо всяких сомнений, что я выиграю эту борьбу. Я выиграю ее для моей семьи, моих детей, для всех тех, кто меня любит.

За последние несколько дней я получил 600-700 сообщений, но я прошу прощения за то, что не ответил. Я хотел выделить некоторое время для себя, чтобы отбросить весь негатив, чтобы я мог быть готов нанести ответный удар и начать битву», – сказал Михайлович.

Кроме «Болоньи» 50-летний специалист в своей карьере тренировал «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан» и «Торино».