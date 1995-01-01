Ибрагимович составил символическую сборную всех времен. В ней – 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил символическую сборную всех времен.

В своем твиттере он опубликовал состав, в котором на каждой позиции находится он сам.

«Моя любимая команда всех времен. Осталось только определиться с тренером. Возможно, Златан?» – написал швед.

В своей карьере 37-летний игрок выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

На клубном уровне Ибрагимович провел 725 матчей, забил 438 голов и сделал 170 результативных передач.