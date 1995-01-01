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    Ибрагимович составил символическую сборную всех времен. В ней – 11 Златанов

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил символическую сборную всех времен.

    В своем твиттере он опубликовал состав, в котором на каждой позиции находится он сам.

    «Моя любимая команда всех времен. Осталось только определиться с тренером. Возможно, Златан?» – написал швед.

    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3755

      la verdad 1 минуту назад

      Превращается в дзюбу?)))

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      Рейтинг: +11191

      ВетеR 7 минут назад

      От скромности не умрёт ))!

      0
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      Рейтинг: +1538

      absent32 10 минут назад

      он конечно крут, но самооценка просто зашкаливает конкретно)))

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