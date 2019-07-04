Черчесов: «Не может не расстраивать, что три игрока сборной России остались без клубов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с Федором Кудряшовым, Романом Нойштедтером и Резиуаном Мирзовым.

– Кудряшов и Мирзов сейчас в подвешенном состоянии. Неясно, где они проведут ближайший сезон.

– По Резиуану только в клубе могут ответить. А с Кудряшовым я не разговаривал после матчей сборной. У нас не было контакта. Понятно, что бывает сложно найти клуб, который будет подходить по всем показателям. Кстати, и Нойштедтер пока без клуба. С Черышевым на днях общались, он через две недели начнет работать в общей группе. Летние и зимние перерывы напрягают чуть-чуть в этом плане, потому что кто-то куда-то переходит и никогда не знаешь, как и что скажется.

– Вас расстраивает, что три футболиста сборной вообще без клубов.

– Меня это не может не расстраивать. Просто вопрос витает в воздухе.