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    Черчесов: «Не может не расстраивать, что три игрока сборной России остались без клубов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с Федором Кудряшовым, Романом Нойштедтером и Резиуаном Мирзовым.

    – Кудряшов и Мирзов сейчас в подвешенном состоянии. Неясно, где они проведут ближайший сезон.

    – По Резиуану только в клубе могут ответить. А с Кудряшовым я не разговаривал после матчей сборной. У нас не было контакта. Понятно, что бывает сложно найти клуб, который будет подходить по всем показателям. Кстати, и Нойштедтер пока без клуба. С Черышевым на днях общались, он через две недели начнет работать в общей группе. Летние и зимние перерывы напрягают чуть-чуть в этом плане, потому что кто-то куда-то переходит и никогда не знаешь, как и что скажется.

    – Вас расстраивает, что три футболиста сборной вообще без клубов.

    – Меня это не может не расстраивать. Просто вопрос витает в воздухе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2019 23:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      Волховский 1 час назад

      Через 2 недели все проясниться.

      0
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      Рейтинг: +6724

      KLIM777 1 час назад

      это лишь подчеркивает в очередной раз уровень нашей сборной, ваши плоды работы на последние 5-10 лет, ваши лимиты очкиты и куита

      4
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      Рейтинг: +271

      GSmall > KLIM777 14 минут назад

      Мы сейчас в топ 10 были бы,если не лимит.Выходят на поле не понятно кто,болтаются как х.и,а после ждут бифштекса на кармушке

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