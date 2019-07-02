Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Жиго: «В прошлом сезоне «Спартаку» не хватало вожака на поле. Раньше им был Промес; мы знали, что он всегда нас выручит»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что экс-полузащитник москвичей Квинси Промес был вожаком команды на поле. По словам француза, сейчас у красно-белых нет лидера.

    – В чемпионском сезоне у «Спартака» было сразу несколько лидеров. А сейчас, такое ощущение, их нет. Согласны?

    – Смотря что вы имеете ввиду. Есть лидер в раздевалке, а есть лидер на поле. И далеко не всегда им является один и тот же человек. Думаю, в прошлом сезоне нам не хватало вожака на поле. Раньше, например, им был Промес. Мы знали: даже если у нас что-то не получается, Квинси выручит. Жаль, он ушел из «Спартака».

    – Сейчас чуть ли не все эксперты говорят, что лидером «Спартака» должен стать Георгий Джикия. Он готов к этой роли?

    – Готов. Во второй части сезона Георгий был капитаном. Если тебе дают повязку в таком клубе как «Спартак», то ты обязан быть лидером. Такой человек как Джикия очень нужен нашей команде. Могу о нем сказать только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке.

    – А тренер может быть лидером коллектива?

    – Давайте так скажу: тренер – это, прежде всего, мозг команды. Футболисты должны выполнять все, что он говорит.

    • Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В составе московской команды голландец провел 135 матчей, забил 66 голов, сделал 34 результативные передачи, выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • Этим летом «Севилья» продала хавбека «Аяксу» за 15,7 миллиона евро.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14633

      DVOK68 25 минут назад

      Лидеров не назначают.Они либо есть либо нет.В Спартаке лидера нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6561

      vka1970 45 минут назад

      Абсолютно адекватен Самуэль.
      Поддерживаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11168

      Супервайзер 48 минут назад

      Жиго прав. Надеюсь, Джикия с ролью лидера справится.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru