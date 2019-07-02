Жиго: «В прошлом сезоне «Спартаку» не хватало вожака на поле. Раньше им был Промес; мы знали, что он всегда нас выручит»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что экс-полузащитник москвичей Квинси Промес был вожаком команды на поле. По словам француза, сейчас у красно-белых нет лидера.

– В чемпионском сезоне у «Спартака» было сразу несколько лидеров. А сейчас, такое ощущение, их нет. Согласны?

– Смотря что вы имеете ввиду. Есть лидер в раздевалке, а есть лидер на поле. И далеко не всегда им является один и тот же человек. Думаю, в прошлом сезоне нам не хватало вожака на поле. Раньше, например, им был Промес. Мы знали: даже если у нас что-то не получается, Квинси выручит. Жаль, он ушел из «Спартака».

– Сейчас чуть ли не все эксперты говорят, что лидером «Спартака» должен стать Георгий Джикия. Он готов к этой роли?

– Готов. Во второй части сезона Георгий был капитаном. Если тебе дают повязку в таком клубе как «Спартак», то ты обязан быть лидером. Такой человек как Джикия очень нужен нашей команде. Могу о нем сказать только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке.

– А тренер может быть лидером коллектива?

– Давайте так скажу: тренер – это, прежде всего, мозг команды. Футболисты должны выполнять все, что он говорит.