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    Широков – о Булыкине в политике: «Он за все хорошее, против всего плохого. Я так тоже могу»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к выдвижению кандидатуры Дмитрия Булыкина на выборы в Московскую городскую думу.

    «Готов ли я пойти в политику, как Булыкин? Здесь нужно понимать, зачем ты туда идeшь, нужна своя команда. Булыкин самовыдвиженец в Мосгордуму. А я куда пойду? К Москве я отношения никакого не имею, по области, где я живу – там небольшой округ, каждый может пойти.

    Читал интервью Булыкина. Ну, говорит он, что знает, какие проблемы есть, что бабушки должны сидеть на хороших скамейках. Ну, понятно: «Я за всe хорошее, против всего плохого». Это я так тоже могу пойти. Но надо же знать реальные проблемы.

    Про Навального тоже хорошо сказал: он делает правильные вещи, но, в то же время, они и не правильные. Политик!» – сказал Широков.

    Широков: «Пришел в «Спартак» играть в комбинационный футбол, а там мяч летает над головами. И на фиг я там нужен?»

    Булыкин: «Треть друзей отговаривали идти на выборы в Мосгордуму, но я решил сделать первый шаг в политике»

    Булыкин: «Раньше мы давали унижать свою страну. При Путине Россию стали уважать, а не гнобить как раньше»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      Fetax 16 минут назад

      Все-таки умный мужик Ширoкoв.

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