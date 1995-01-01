Широков – о Булыкине в политике: «Он за все хорошее, против всего плохого. Я так тоже могу»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к выдвижению кандидатуры Дмитрия Булыкина на выборы в Московскую городскую думу.

«Готов ли я пойти в политику, как Булыкин? Здесь нужно понимать, зачем ты туда идeшь, нужна своя команда. Булыкин самовыдвиженец в Мосгордуму. А я куда пойду? К Москве я отношения никакого не имею, по области, где я живу – там небольшой округ, каждый может пойти.

Читал интервью Булыкина. Ну, говорит он, что знает, какие проблемы есть, что бабушки должны сидеть на хороших скамейках. Ну, понятно: «Я за всe хорошее, против всего плохого». Это я так тоже могу пойти. Но надо же знать реальные проблемы.

Про Навального тоже хорошо сказал: он делает правильные вещи, но, в то же время, они и не правильные. Политик!» – сказал Широков.

Широков: «Пришел в «Спартак» играть в комбинационный футбол, а там мяч летает над головами. И на фиг я там нужен?»

Булыкин: «Треть друзей отговаривали идти на выборы в Мосгордуму, но я решил сделать первый шаг в политике»

Булыкин: «Раньше мы давали унижать свою страну. При Путине Россию стали уважать, а не гнобить как раньше»