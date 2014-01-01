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    Широков: «Пришел в «Спартак» играть в комбинационный футбол, а там мяч летает над головами. И на фиг я там нужен?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем переходе в московский клуб летом 2014 года.

    «Из «Спартака» с агентом говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, контракт был подписан. По большому счeту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: «Дурачок что ли?». Даже если это «Спартак».

    Тем более, когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам все сходятся плюс-минус.

    А когда пришeл в «Спартак» – все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в «Краснодар», где уже другой футбол, я смотрюсь по-другому», – сказал Широков.

    • 37-летний хавбек выступал за «Спартак» с июля 2014-го по февраль 2016-го года.
    • За этот период Широков забил один гол и сделал три результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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