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    Журналист Sky Italia Ди Марцио: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона, еще 3 миллиона могут выплатить бонусами

    Сегодня «Спартак» объявил о трансфере форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе. По данным журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, российский клуб заплатил 3 миллиона евро за переход, еще 3 миллиона «Рома» может получить бонусами.

    По данным источника, «Спартак» должен перечислить «Роме» 20% от суммы следующей продажи игрока. Еще 40% от трансфера отойдут «Ньюэллс Олд Бойс», за который Понсе выступал до перехода в «Рому».

    «Чемпионат» ранее сообщил другую информацию. По данным этого издания, «Спартак» заплатил 9 миллионов евро за футболиста.

    • Понсе перешел в итальянский клуб летом 2015 года из «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист ни разу не сыграл за основную команду «Ромы», он выступал в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.
    • В прошедшем сезоне чемпионата Греции Понсе забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 27 матчах.

    Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

    Джанлука Ди Марцио – журналист Sky Italia. На его сайте часто появляется инсайдерская информация о трансферах. Чаще всего сообщения связаны с клубами Серии А. В частности, Ди Марцио одним из первых рассказал о возможном трансфере Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4943

      prezent2017 10 минут назад

      Футболист ни разу не сыграл за основную команду «Ромы», он выступал в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.
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      Ну что ж, супер покупка. 9 лямов за лавочника. Позравлям!

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