Журналист Sky Italia Ди Марцио: «Спартак» заплатил за Понсе 3 миллиона, еще 3 миллиона могут выплатить бонусами

Сегодня «Спартак» объявил о трансфере форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе. По данным журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, российский клуб заплатил 3 миллиона евро за переход, еще 3 миллиона «Рома» может получить бонусами.

По данным источника, «Спартак» должен перечислить «Роме» 20% от суммы следующей продажи игрока. Еще 40% от трансфера отойдут «Ньюэллс Олд Бойс», за который Понсе выступал до перехода в «Рому».

«Чемпионат» ранее сообщил другую информацию. По данным этого издания, «Спартак» заплатил 9 миллионов евро за футболиста.

Понсе перешел в итальянский клуб летом 2015 года из «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист ни разу не сыграл за основную команду «Ромы», он выступал в аренде в «Гранаде», «Лилле» и АЕКе.

В прошедшем сезоне чемпионата Греции Понсе забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 27 матчах.

Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)