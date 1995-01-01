«Чемпионат»: «Спартак» заплатил за Понсе 9 миллионов

Сегодня «Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Эсекеля Понсе.

По информации «Чемпионата», московский клуб купил 22-летнего аргентинца за девять миллионов евро, хотя изначально римляне требовали на три миллиона больше.

Также сообщается, что комиссия агентов составила 10 процентов от суммы сделки, то есть 1,2 миллиона евро.