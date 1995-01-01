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    «Чемпионат»: «Спартак» заплатил за Понсе 9 миллионов

    Сегодня «Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Эсекеля Понсе.

    По информации «Чемпионата», московский клуб купил 22-летнего аргентинца за девять миллионов евро, хотя изначально римляне требовали на три миллиона больше.

    Также сообщается, что комиссия агентов составила 10 процентов от суммы сделки, то есть 1,2 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +886

      алдан2014 6 минут назад

      В выигрыше только агенты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      mgordeev 6 минут назад

      Также сообщается, что комиссия агентов составила 10 процентов от суммы сделки, то есть 1,2 миллиона евро.

      Госпади, какие же дебилы редакторы этого сайта. Идите к второклассникам, просите их посчитать 10% от 9 млн. Или перепечатайте прям с оригинала, у них четко написано.

      0
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      Рейтинг: -9

      Вальдемар IV 17 минут назад

      сейчас анжи уведет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      ФК_Полоцк 21 минуту назад

      Кот в мешке

      0
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      Рейтинг: +17638

      oyabun 40 минут назад

      Переплатили в 2 раза. Как то очень смахивает на сделку с Рошей.

      2
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      Рейтинг: +2230

      RotBerg 43 минуты назад

      Шлак

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