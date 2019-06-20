«Тоттенхэм» приостановил переговоры по трансферу Фернандеша из «Спортинга»

Ло Чельсо зачем? Очень дорого и рискованно. Для ТТХ будет типичным трансфер именного такого игрока, как Н’Домбеле
«Тоттенхэм» провел переговоры с агентом полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Sky Sports сообщает, что встреча прошла в среду в Лондоне.
«Спортинг» оценивает футболиста более чем в 65 миллионов фунтов стерлингов. Лондонский клуб решил приостановить переговоры. По данным источника, переход в «Тоттенхэм» вряд ли произойдет в это трансферное окно.
Футболистом интересуются другие европейские команды, в том числе из АПЛ.
«Тоттенхэм» ведет переговоры по нескольким другим хавбекам, в том числе по Танги Н’Домбеле («Лион») и Джовани Ло Чельсо («Бетис»). За Ло Чельсо лондонцы могут заплатить до 70 миллионов фунтов стерлингов, за Н’Домбеле – около 60 миллионов.
- Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в 2023 году.
- В прошлом сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.