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    «Тоттенхэм» приостановил переговоры по трансферу Фернандеша из «Спортинга»

    «Тоттенхэм» провел переговоры с агентом полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Sky Sports сообщает, что встреча прошла в среду в Лондоне.

    «Спортинг» оценивает футболиста более чем в 65 миллионов фунтов стерлингов. Лондонский клуб решил приостановить переговоры. По данным источника, переход в «Тоттенхэм» вряд ли произойдет в это трансферное окно.

    Футболистом интересуются другие европейские команды, в том числе из АПЛ.

    «Тоттенхэм» ведет переговоры по нескольким другим хавбекам, в том числе по Танги Н’Домбеле («Лион») и Джовани Ло Чельсо («Бетис»). За Ло Чельсо лондонцы могут заплатить до 70 миллионов фунтов стерлингов, за Н’Домбеле – около 60 миллионов.

    • Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.

    Источник: Sky Sports

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    20.06.2019 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июня 2019, 07:04

      Ло Чельсо зачем? Очень дорого и рискованно. Для ТТХ будет типичным трансфер именного такого игрока, как Н’Домбеле

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