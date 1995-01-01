«Тоттенхэм» готов потратить 70 миллионов на трансфер Ло Чельсо 

какие млять 70 млн. Сейчас смотрел игру сборной Аргентины, его цена 30 и то в рассрочку на 5 лет.
Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может перейти в «Тоттенхэм». По информации Sky Sports, английский клуб готов заплатить 70 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Такая сумма запрошена из-за того, что в контракте игрока прописаны отступные 88 миллионов фунтов стерлингов.
Сам хавбек хочет перейти в «Тоттенхэм» и выступать в АПЛ.
- Также сообщалось об интересе «Атлетико» к Ло Чельсо.
- В прошлом сезоне Примеры футболист провел 32 матча, забил девять голов и отдал пять ассистов.