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    «Тоттенхэм» готов потратить 70 миллионов на трансфер Ло Чельсо 

    Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может перейти в «Тоттенхэм». По информации Sky Sports, английский клуб готов заплатить 70 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Такая сумма запрошена из-за того, что в контракте игрока прописаны отступные 88 миллионов фунтов стерлингов.

    Сам хавбек хочет перейти в «Тоттенхэм» и выступать в АПЛ.

    • Также сообщалось об интересе «Атлетико» к Ло Чельсо.
    • В прошлом сезоне Примеры футболист провел 32 матча, забил девять голов и отдал пять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6454

      KLIM777 18 минут назад

      какие млять 70 млн. Сейчас смотрел игру сборной Аргентины, его цена 30 и то в рассрочку на 5 лет.

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      Рейтинг: +2921

      dinar7777dinar > KLIM777 52 секунды назад

      Вообще он ни о чем как и вся Аргентина . Мощно Колумбия сыграли . И барриос как крут я только щас понял на сколько классного игрока уважаемый ваш зенит подписал .

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