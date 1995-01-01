«Тоттенхэм» готов потратить 70 миллионов на трансфер Ло Чельсо 

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может перейти в «Тоттенхэм». По информации Sky Sports, английский клуб готов заплатить 70 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Такая сумма запрошена из-за того, что в контракте игрока прописаны отступные 88 миллионов фунтов стерлингов.

Сам хавбек хочет перейти в «Тоттенхэм» и выступать в АПЛ.