Сарри – главный тренер «Ювентуса»

До конца надеялся на Индзаги. Молодой, талантливый с кучей идей. После Конте и Аллегри был бы логичным продолжением. Сарри вызывает большие сомнения. Он будет кардинально перестраивать игру, имея очень опытный и авторитетный состав. Как бы они его не послали с первыми же трудностями.
«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.
Туринский клуб заключил со специалистом контракт на срок до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 60-летний итальянец возглавлял «Челси», с которым занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.
- В своей карьере Сарри также тренировал «Пескару», «Верону», «Перуджу», «Эмполи», «Наполи».
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