Сарри – главный тренер «Ювентуса»

«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Туринский клуб заключил со специалистом контракт на срок до июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 60-летний итальянец возглавлял «Челси», с которым занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

В своей карьере Сарри также тренировал «Пескару», «Верону», «Перуджу», «Эмполи», «Наполи».

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