Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Сарри – главный тренер «Ювентуса»

    «Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.

    Туринский клуб заключил со специалистом контракт на срок до июня 2022 года.

    Ди Марцио: «Ювентус» заплатит «Челси» за Сарри 5,6 миллиона

    «Командир, не предавай народ». Фанаты «Наполи» вывесили плакат возле дома Сарри, который может возглавить «Ювентус»

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2703

      Viper for CSKA 6 минут назад

      До конца надеялся на Индзаги. Молодой, талантливый с кучей идей. После Конте и Аллегри был бы логичным продолжением. Сарри вызывает большие сомнения. Он будет кардинально перестраивать игру, имея очень опытный и авторитетный состав. Как бы они его не послали с первыми же трудностями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Бухбух 18 минут назад

      Для болел Наполи он же говорил на вопрос о Юве: "Я - не предатель!".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +775

      Den Bull 27 минут назад

      Зря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      SarJr 36 минут назад

      ну теперь его точно в наполи проклянут)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru