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    «Командир, не предавай народ». Фанаты «Наполи» вывесили плакат возле дома Сарри, который может возглавить «Ювентус»

    Болельщики «Наполи» обратились к главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри.

    Ранее СМИ сообщили, что специалист близок к назначению в «Ювентус». По информации итальянских источников, президент туринцев Андреа Аньелли отправился в Баку на финал Лиги Европы, чтобы договориться с 66-летним тренером о сотрудничестве.

    Неаполитанские фанаты вывесили возле дома Сарри в Тоскане (регион в центральной Италии) плакат со словами: «Командир, не предавай людей. Неаполь любит тебя».

    • Сарри возглавлял «Наполи» с 2015-го по 2018 год. Под его руководством команда дважды стала вице-чемпионом Италии и один раз заняла третье место в Серии А.
    • Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Tuttomercatoweb: президент «Ювентуса» отправится на финал ЛЕ, чтобы оценить работу Сарри перед заключением контракта

    О проблемах «Ювентуса» и о том, зачем уволили Аллегри, мы рассказываем в новом выпуске подкаста. Вот, послушайте:

    Источник: Football Italia

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    29.05.2019 17:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 30 мая 2019, 10:33

      Что-то все мутно и хмуро - Конте в Интер, Индзаги в Милан, Сарии в Челси, про анедкдоты вроде Пепа и Зидана вообще молчу. Кто остался то ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 мая 2019, 20:58

      Зачем Сарри ювентусу..

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > mihail200606 30 мая 2019, 10:32

      Вопросительный знак забыл.

      0
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