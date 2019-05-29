«Командир, не предавай народ». Фанаты «Наполи» вывесили плакат возле дома Сарри, который может возглавить «Ювентус»

Болельщики «Наполи» обратились к главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри.

Ранее СМИ сообщили, что специалист близок к назначению в «Ювентус». По информации итальянских источников, президент туринцев Андреа Аньелли отправился в Баку на финал Лиги Европы, чтобы договориться с 66-летним тренером о сотрудничестве.

Неаполитанские фанаты вывесили возле дома Сарри в Тоскане (регион в центральной Италии) плакат со словами: «Командир, не предавай людей. Неаполь любит тебя».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015-го по 2018 год. Под его руководством команда дважды стала вице-чемпионом Италии и один раз заняла третье место в Серии А.

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Tuttomercatoweb: президент «Ювентуса» отправится на финал ЛЕ, чтобы оценить работу Сарри перед заключением контракта

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