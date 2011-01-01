Tuttomercatoweb: президент «Ювентуса» отправится на финал ЛЕ, чтобы оценить работу Сарри перед заключением контракта

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус».
По информации Tuttomercatoweb, президент туринцев Андреа Аньелли отправится на финал Лиги Европы в Баку между «Челси» и «Арсеналом». Руководитель хочет увидеть работу Сарри, прежде чем назначить его тренером «Ювентуса».
Аньелли намерен вернуться домой, имея достигнутое соглашение с 60-летним специалистом.
Кроме того, в четверг «Ювентус» проведет встречу с директором «Челси» Мариной Грановской по вопросу расторжения контракта Сарри с лондонцами.
- Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
- В завершившемся сезоне лондонская команда заняла третье место в АПЛ.
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