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    Tuttomercatoweb: президент «Ювентуса» отправится на финал ЛЕ, чтобы оценить работу Сарри перед заключением контракта

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус».

    По информации Tuttomercatoweb, президент туринцев Андреа Аньелли отправится на финал Лиги Европы в Баку между «Челси» и «Арсеналом». Руководитель хочет увидеть работу Сарри, прежде чем назначить его тренером «Ювентуса».

    Аньелли намерен вернуться домой, имея достигнутое соглашение с 60-летним специалистом.

    Кроме того, в четверг «Ювентус» проведет встречу с директором «Челси» Мариной Грановской по вопросу расторжения контракта Сарри с лондонцами.

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
    • В завершившемся сезоне лондонская команда заняла третье место в АПЛ.

    Журналист Палмери: «Сарри возглавит «Ювентус». Гвардиола отказал трижды»

    Источник: Tuttomercatoweb

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