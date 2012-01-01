Буффон – после ухода из «ПСЖ»: «Я в поиске эмоций. Подарю себе год обучения»

Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал об уходе из «ПСЖ».

41-летний итальянец отказался продлевать контракт и покинул клуб 5-го июня. Буффон провел в команде один сезон.

«Однажды я прочитал фразу, которая мне очень понравилась. Франческо Гвидолина спросили, будет ли он рад вернуться в Верону, на что он ответил: «Я в поиске эмоций». Скажу честно – я сейчас точно в таком же поиске.

Руководство «ПСЖ» еще пять месяцев назад сказало мне, что в конце сезона я стану вторым вратарем. Начиная с января, у меня было много времени, чтобы обо всем поразмыслить.

Я решил, что такой вариант не для меня. Поэтому я отказался от огромных денег и еще одного года в команде.

Позиция клуба абсолютно нормальна, а предложение было очень даже соблазнительное. Тем не менее, в возрасте 41-го года я чуть ли не на биологическом уровне ощущаю потребность в чем-то новом. Мне нужны эмоции, которые переходят в энергию, мечты, чувство принадлежности.

Сейчас я чувствую себя точно так же, как и прошлым летом (после 17-ти сезонов в «Ювентусе» – прим. «Бомбардира»). Это чувство необычайного спокойствия и открытости к чему угодно, что может закончиться как через год, так и через 15 дней.

Я получил несколько предложений. Но если мне не хватает драйва, почему бы мне не подарить себе один год. Год обучения.

Хочу пойти в тренерскую школу. Возможно, выучусь на спортивного директора или даже специалиста в сфере бизнеса. Хочу подтянуть английский и получить навыки, которые откроют мне новые пути в будущем.

Буду честен. Мое приключение в Париже было исключительным от первого до последнего дня. Минус был только один – все это отбирало время у моих жены и детей. Но я его наверстаю», – цитирует Буффона Football Italia.