Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Буффон – после ухода из «ПСЖ»: «Я в поиске эмоций. Подарю себе год обучения»

    Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал об уходе из «ПСЖ».

    41-летний итальянец отказался продлевать контракт и покинул клуб 5-го июня. Буффон провел в команде один сезон.

    «Однажды я прочитал фразу, которая мне очень понравилась. Франческо Гвидолина спросили, будет ли он рад вернуться в Верону, на что он ответил: «Я в поиске эмоций». Скажу честно – я сейчас точно в таком же поиске.

    Руководство «ПСЖ» еще пять месяцев назад сказало мне, что в конце сезона я стану вторым вратарем. Начиная с января, у меня было много времени, чтобы обо всем поразмыслить.

    Я решил, что такой вариант не для меня. Поэтому я отказался от огромных денег и еще одного года в команде.

    Позиция клуба абсолютно нормальна, а предложение было очень даже соблазнительное. Тем не менее, в возрасте 41-го года я чуть ли не на биологическом уровне ощущаю потребность в чем-то новом. Мне нужны эмоции, которые переходят в энергию, мечты, чувство принадлежности.

    Сейчас я чувствую себя точно так же, как и прошлым летом (после 17-ти сезонов в «Ювентусе» – прим. «Бомбардира»). Это чувство необычайного спокойствия и открытости к чему угодно, что может закончиться как через год, так и через 15 дней.

    Я получил несколько предложений. Но если мне не хватает драйва, почему бы мне не подарить себе один год. Год обучения.

    Хочу пойти в тренерскую школу. Возможно, выучусь на спортивного директора или даже специалиста в сфере бизнеса. Хочу подтянуть английский и получить навыки, которые откроют мне новые пути в будущем.

    Буду честен. Мое приключение в Париже было исключительным от первого до последнего дня. Минус был только один – все это отбирало время у моих жены и детей. Но я его наверстаю», – цитирует Буффона Football Italia.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17298

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Уходи уже, скоро смеяться будут)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1803

      кошмарик > Боцман59rus 26 минут назад

      Смеяются над тобой, дефицитохромосомный! Буффон всем и все доказал.. одно слово -Великий!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru