Божович: «Единственная причина, по которой «Крылья» боролись за выживание, – травмы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович объяснил, почему команда в минувшем сезоне РПЛ боролась за выживание. Дело в травмах, убежден черногорец.

«Единственная причина — травмы. У нас после второго весеннего тура выбыл Никита Чичерин, до возобновления сезона получил травму Виталий Денисов. После выпали Джано, Александр Самедов, Сергей Корниленко и Максим Канунников. Долго был травмирован Пол Антон.

Плюс Мохаммед Рабиу пришел неготовым физически, играл по тайму. Он, конечно, много помогал, но сыграет тайм — и просит замену. Потом сыграет 60 минут — и снова на замену. А многие спрашивали меня, почему я меняю его. Так потому что он просит. Я не глупый, чтобы менять футболиста, который хорошо играет», – сказал тренер.