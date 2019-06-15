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    Божович: «Единственная причина, по которой «Крылья» боролись за выживание, – травмы»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович объяснил, почему команда в минувшем сезоне РПЛ боролась за выживание. Дело в травмах, убежден черногорец.

    «Единственная причина — травмы. У нас после второго весеннего тура выбыл Никита Чичерин, до возобновления сезона получил травму Виталий Денисов. После выпали Джано, Александр Самедов, Сергей Корниленко и Максим Канунников. Долго был травмирован Пол Антон.

    Плюс Мохаммед Рабиу пришел неготовым физически, играл по тайму. Он, конечно, много помогал, но сыграет тайм — и просит замену. Потом сыграет 60 минут — и снова на замену. А многие спрашивали меня, почему я меняю его. Так потому что он просит. Я не глупый, чтобы менять футболиста, который хорошо играет», – сказал тренер.

    • «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ в переходных матчах, обыграв «Нижний Новгород».
    • Божович пришел в клуб по ходу прошлого сезона.
    • Первый соперник самарцев в новом сезоне РПЛ – ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      GSmall 40 минут назад

      Мне в Крылях Корниленко нравится.Настоящий мужик.Трудится в каждом матче.Наверное он уже и сам забывает что в возрасте)

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