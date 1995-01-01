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    Слуцкий: «Приглашение от «Спартака» даже гипотетически невозможно»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий уклончиво ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».

    «Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет прям уж такого… Что ЦСКА, «Спартак»… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно», – сказал Слуцкий.

    • 48-летний специалист возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • С армейцами он выиграл семь трофеев.
    • После ЦСКА Слуцкий начал тренировать «Халл Сити», а с прошлого лета работает с «Витессом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1446

      Леха из Твери 9 минут назад

      Слуцкеру надо тренировать Уралан.

      0
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      Рейтинг: +10636

      bset 17 минут назад

      Болельщики Спартака кроме Карреры вообще никого не воспринимают.

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