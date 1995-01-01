Слуцкий: «Приглашение от «Спартака» даже гипотетически невозможно»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий уклончиво ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».

«Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет прям уж такого… Что ЦСКА, «Спартак»… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно», – сказал Слуцкий.