Тренер «Шахтера» Фонсека близок к назначению в «Рому»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить «Рому».

Переговоры между итальянским клубом и 46-летним специалистом находятся на продвинутой стадии. Римляне предлагают португальцу трехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро в год.

«Шахтер» готов отпустить Фонсеку в «Рому», если он достигнет с ней соглашения.

При этом новый спортивный директор клуба Джанлука Петрачи провел встречу с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, а другой директор Франческо Тотти хочет видеть в команде покинувшего «Милан» Дженнаро Гаттузо.

В свою очередь, внешний консультант «Ромы» Франко Балдини настаивает на кандидатуре Фонсеки, которого считает идеальной подходящей кандидатурой.

Фонсека возглавил «Шахтер» летом 2016 года и трижды подряд выиграл с командой чемпионат Украины.