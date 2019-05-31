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    Тренер «Шахтера» Фонсека близок к назначению в «Рому»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить «Рому».

    Переговоры между итальянским клубом и 46-летним специалистом находятся на продвинутой стадии. Римляне предлагают португальцу трехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро в год.

    «Шахтер» готов отпустить Фонсеку в «Рому», если он достигнет с ней соглашения.

    При этом новый спортивный директор клуба Джанлука Петрачи провел встречу с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, а другой директор Франческо Тотти хочет видеть в команде покинувшего «Милан» Дженнаро Гаттузо.

    В свою очередь, внешний консультант «Ромы» Франко Балдини настаивает на кандидатуре Фонсеки, которого считает идеальной подходящей кандидатурой.

    Фонсека возглавил «Шахтер» летом 2016 года и трижды подряд выиграл с командой чемпионат Украины.

    Источник: Football Italia

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    31.05.2019 18:24
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