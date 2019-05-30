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    Головин не сыграет в первом туре Лиги 1 в следующем сезоне

    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции.

    Российский хавбек, которому сегодня исполняется 23 года, дисквалифицирован на одну игру за перебор желтых карточек.

    Помимо Головина аналогичное наказание получили Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Кристофер Жульен («Тулуза»), Касимир Нинга («Кан»), Отавио («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»).

    • Головин перешел в «Монако» прошлым летом за 30 миллионов евро.
    • В его активе четыре гола и четыре результативные передачи в 35 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2019 09:55
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