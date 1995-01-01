Гасперини продлит контракт с «Аталантой». Он мог возглавить «Рому»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини останется в команде, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцо.

По информации источника, 61-летний итальянец продлит контракт на три года.

В середине мая интернет-издание Football Italia со ссылкой на Radio Radio сообщило о договоренности между Гасперини и «Ромой». Римский клуб в конце сезона покинет Клаудио Раньери.

«Аталанта» завершила сезон Серии А на третьем месте. Это лучший результат в истории выступлений команды в высшем дивизионе страны. 77 голов «Аталанты» в розыгрыше чемпионата – лучший показатель сезона. Чемпион «Ювентус» забил 70, «Наполи» (второе место) – 74.