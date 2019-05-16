Radio Radio: Гасперини возглавит «Рому». Его «Аталанта» – в зоне Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини возглавит «Рому», сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Radio.

Специалист сменит Клаудио Раньери, который закончит работу с римским клубом в конце сезона. Сообщается, что Гасперини согласился на трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

61-летний итальянец возглавил команду из Бергамо в июле 2016 года. В первом сезоне финишировал четвертым, во втором – седьмым.

За два тура до конца текущего сезона Серии А команда занимает четвертую позицию, дающую право играть в Лиге чемпионов.