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    Radio Radio: Гасперини возглавит «Рому». Его «Аталанта» – в зоне Лиги чемпионов

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини возглавит «Рому», сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Radio.

    Специалист сменит Клаудио Раньери, который закончит работу с римским клубом в конце сезона. Сообщается, что Гасперини согласился на трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    61-летний итальянец возглавил команду из Бергамо в июле 2016 года. В первом сезоне финишировал четвертым, во втором – седьмым.

    За два тура до конца текущего сезона Серии А команда занимает четвертую позицию, дающую право играть в Лиге чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2019 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2458

      Yev 26 минут назад

      Да уж, действительно неожиданный результат для итальянского середнечка

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