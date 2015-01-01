Эмери может возглавить «Барселону»???
Вот вам и тренеришка.
Уже до Барселоны ВЫРОС!!!
Будем посмотреть, как он там сработает!
Желаем Эмери больших успехов в Барсе.
«Барселона» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Арсенал».
По информации The Sun, в шорт-лист каталонского клуба входят Эмери, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Рональд Куман (сборная Голландии) и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).
Сейчас «Барселону» тренирует Эрнесто Вальверде, однако после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании и вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» его будущее в клубе оказалось под вопросом.
- 47-летний Эмери возглавляет «Арсенал» с прошлого лета.
- Контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.