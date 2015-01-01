Эмери может возглавить «Барселону»

«Барселона» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Арсенал».

По информации The Sun, в шорт-лист каталонского клуба входят Эмери, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Рональд Куман (сборная Голландии) и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).

Сейчас «Барселону» тренирует Эрнесто Вальверде, однако после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании и вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» его будущее в клубе оказалось под вопросом.