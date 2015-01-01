Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Эмери может возглавить «Барселону»

    «Барселона» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Арсенал».

    По информации The Sun, в шорт-лист каталонского клуба входят Эмери, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Рональд Куман (сборная Голландии) и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).

    Сейчас «Барселону» тренирует Эрнесто Вальверде, однако после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании и вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» его будущее в клубе оказалось под вопросом.

    • 47-летний Эмери возглавляет «Арсенал» с прошлого лета.
    • Контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +644

      amazonaws 4 минуты назад

      Эмери может возглавить «Барселону»???
      Вот вам и тренеришка.
      Уже до Барселоны ВЫРОС!!!
      Будем посмотреть, как он там сработает!
      Желаем Эмери больших успехов в Барсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10926

      ВетеR 5 минут назад

      Спартаку не подошёл,в Барсу самый раз )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3374

      la verdad 33 минуты назад

      Шило на мыло? Барсе нужен мотиватор, который будет мотивировать мух отдельно от супер-котлеты (Месси).

      MqUC!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Deadlord 39 минут назад

      Барселона наконец то Лигу Европу выиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      The sun и этим все сказано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Boeung777 44 минуты назад

      Очередной ручной тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      ivan-football-fan 48 минут назад

      НИКАКОЙ ТРЕНЕР В БАРСЕЛОНЕ НИЧЕГО НЕ ИСПРАВИТ, если от "руководства " командой не отодвинуть "незаменимого живого Бога")))
      Я, честно говоря, так и не понял, что именно из себя представляет КАК ТРЕНЕР г-н Вальверде))) ЕГО ПРОСТО ОТОДВИНУЛИ ОТ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ!
      Вы что-нить слышали об, скажем, "игровой модели вальверде"?))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 43 минуты назад

      Иди гуляй баба . Идиота кусок .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3374

      la verdad > ivan-football-fan 36 минут назад

      Выключи капслок, истеричка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29111

      portero 52 минуты назад

      Массимилиано Аллегри свободный
      Эмери как и Вальверде , смысла нет менять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1685

      Черкизовский Кот 54 минуты назад

      Ну вооот... Переход Дзюбы в Барсу сорвался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15259

      VVM1964 1 час назад

      " Трениришка " - рулевой Барселоны ? Ну не знаю , не знаю - а что , а вдруг )))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru