В первом сезоне в Серии А Роналду забил больше Марадоны и Платини, но меньше Роналдо и Шевченко

Портал Goal сравнил статистику нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем первом сезоне в Серии А с аналогичными показателями звездных футболистов, выступавших за итальянские клубы прошлом.

В сезоне-2018/19 португалец записал в свой актив 21 гол и 11 результативных передач в 31-м матче.

К примеру, экс-форвард «Наполи» Диего Марадона забил в своем дебютном сезоне (1984/85) 14 мячей, а бывший нападающий «Ювентуса» Мишель Платини (сезон-1982/83) – 16.

Выступавший за «Интер» бразилец Роналдо в своем первом сезоне отметился 25-ю голами, а экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко забил 24 мяча.