В первом сезоне в Серии А Роналду забил больше Марадоны и Платини, но меньше Роналдо и Шевченко

Портал Goal сравнил статистику нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем первом сезоне в Серии А с аналогичными показателями звездных футболистов, выступавших за итальянские клубы прошлом.
В сезоне-2018/19 португалец записал в свой актив 21 гол и 11 результативных передач в 31-м матче.
К примеру, экс-форвард «Наполи» Диего Марадона забил в своем дебютном сезоне (1984/85) 14 мячей, а бывший нападающий «Ювентуса» Мишель Платини (сезон-1982/83) – 16.
Выступавший за «Интер» бразилец Роналдо в своем первом сезоне отметился 25-ю голами, а экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко забил 24 мяча.
- Роналду перебрался в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
- Португалец пришел в итальянский чемпионат в возрасте 33 лет. Всем вышеперечисленным игрокам на момент перехода в Серию А не было и 30.