Фернандес – лучший игрок сезона по версии InStat. Им интересуются «Атлетико» и «Зенит»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом РПЛ-2018/19 по индексу статистического ресурса InStat.

Автор гола и девяти ассистов в 34 играх сезона в среднем набирал 307 баллов за матч.

Остальные девять позиций выглядят так:

2. Алексей Миранчук, «Локомотив» – в среднем 303 очка;

3. Артем Дзюба, «Зенит» – 302;

4. Александр Мартынович, «Краснодар» – 300;

5. Никола Влашич, ЦСКА – 300;

6. Мануэль Фернандеш, «Локомотив» – 299;

7. Вандерсон, «Краснодар» – 299;

8. Юрий Газинский, «Краснодар» – 298;

9. Виктор Классон, «Краснодар» – 296;

10. Леандро Паредес, «Зенит» – 294.

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