Фернандес – лучший игрок сезона по версии InStat. Им интересуются «Атлетико» и «Зенит»

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом РПЛ-2018/19 по индексу статистического ресурса InStat.
Автор гола и девяти ассистов в 34 играх сезона в среднем набирал 307 баллов за матч.
Остальные девять позиций выглядят так:
2. Алексей Миранчук, «Локомотив» – в среднем 303 очка;
3. Артем Дзюба, «Зенит» – 302;
4. Александр Мартынович, «Краснодар» – 300;
5. Никола Влашич, ЦСКА – 300;
6. Мануэль Фернандеш, «Локомотив» – 299;
7. Вандерсон, «Краснодар» – 299;
8. Юрий Газинский, «Краснодар» – 298;
9. Виктор Классон, «Краснодар» – 296;
10. Леандро Паредес, «Зенит» – 294.
- По информации журналиста Гиллема Балаге, за Фернандесом следят «Манчестер Юнайтед» и «Сити», «Бавария», «Челси» и «Барселона».
- Согласно AS, у 28-летнего игрока сборной России есть предложения от «Зенита», но он хочет перейти в «Атлетико».
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