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    Фернандес – лучший игрок сезона по версии InStat. Им интересуются «Атлетико» и «Зенит»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом РПЛ-2018/19 по индексу статистического ресурса InStat.

    Автор гола и девяти ассистов в 34 играх сезона в среднем набирал 307 баллов за матч.

    Остальные девять позиций выглядят так:

    2. Алексей Миранчук, «Локомотив» – в среднем 303 очка;

    3. Артем Дзюба, «Зенит» – 302;

    4. Александр Мартынович, «Краснодар» – 300;

    5. Никола Влашич, ЦСКА – 300;

    6. Мануэль Фернандеш, «Локомотив» – 299;

    7. Вандерсон, «Краснодар» – 299;

    8. Юрий Газинский, «Краснодар» – 298;

    9. Виктор Классон, «Краснодар» – 296;

    10. Леандро Паредес, «Зенит» – 294.

    20 главных игроков сезона в РПЛ. Выбираем лучшего

    Источник: InStat

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      maksimgordeev 5 минут назад

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      Рейтинг: +242

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Тут и Фернандеш из Локо , и Паредес из Зенита.
      Ребята с вами всё ясно.
      Самое печальное что выбирать не из кого.
      Футбол и игроки у нас очень низкого качества.
      Странно почему Азмуна нет ? Главный творец чемпионства...

      0
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      Рейтинг: +226

      Boeung777 55 минут назад

      Фернандесу надо идти только в Европу и Атлетико-лучший вариант

      1
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      Рейтинг: -381

      SuperPAV9 1 час назад

      В атлетико явно на понижение

      0
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      Рейтинг: +17242

      Боцман59rus 1 час назад

      Паредеса уже Париж проиндексировал, Мартынович просто ужас,либо привоз, либо удаление...
      Классон, Фернандес самые стабильные, на остальные позиции можно треть чемпионата вставить

      2
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      Рейтинг: +3782

      Агасфер 1 час назад

      Так и есть,что касается первой позиции.А об остальных пусть спорят до драки.

      0
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      Рейтинг: +4736

      prezent2017 2 часа назад

      Странный статистический ресурс InStat. Из Зенита только Дзюба и Паредес, который полгода не играет. А остальных как будто нет, хотя чемпион! Чё они там считают и, главное, как?

      1
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      Рейтинг: -4883

      пьяныйхоровод > prezent2017 57 минут назад

      Наверно по итогам целого сезона считали , а у нас Азмун , Барриос , Ракицкий образовались не так давно . А Кузя к сожалению травмирован .

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