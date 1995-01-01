Балаге: «За Фернандесом следят манчестерские клубы, «Бавария», «Челси» и «Барселона»

Дааа, а перейдет он в зенит и в итоге доиграет карьеру в ЦСКА.
Журналист BBC Гиллем Балаге сообщил об интересе к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу со стороны клубов Европы.
«За ним следят «Манчестер Юнайтед» и «Сити», «Бавария», «Челси» и «Барселона».
Уроженец Бразилии, игрок сборной России, качественный, скоростной, высокий, способный бежать два дня подряд», – написал француз в твиттере.
- Фернандес перешел в московский клуб в июле 2012 года из «Гремио» за 10,5 миллионов евро.
- В текущем сезоне 28-летний игрок забил 1 гол и отдал 9 ассистов в 33 играх всех турниров.
- Срок контракта истекает в июне-2022. Цена по Transfermarkt – 26 миллионов.