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    Балаге: «За Фернандесом следят манчестерские клубы, «Бавария», «Челси» и «Барселона»

    Журналист BBC Гиллем Балаге сообщил об интересе к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу со стороны клубов Европы.

    «За ним следят «Манчестер Юнайтед» и «Сити», «Бавария», «Челси» и «Барселона».

    Уроженец Бразилии, игрок сборной России, качественный, скоростной, высокий, способный бежать два дня подряд», – написал француз в твиттере.

    • Фернандес перешел в московский клуб в июле 2012 года из «Гремио» за 10,5 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 28-летний игрок забил 1 гол и отдал 9 ассистов в 33 играх всех турниров.
    • Срок контракта истекает в июне-2022. Цена по Transfermarkt – 26 миллионов.

    Источник: Твиттер журналиста BBC Гиллема Балаге

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    Сегодня, 23:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5695

      KLIM777 7 минут назад

      Дааа, а перейдет он в зенит и в итоге доиграет карьеру в ЦСКА.

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