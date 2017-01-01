Гаттузо: «Мне никогда не говорили, что «Милан» обязан бороться за выход в ЛЧ. Меня просто попросили попытаться»

Надеюсь что сможете попасть,а интеру это и не обязательно,толку ноль от них
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне матча заключительного 38-го тура Серии А против СПАЛа заявил, что клуб не ставил перед ним задачи выйти в Лигу чемпионов.
«Что я буду делать, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов? Я мог бы сбрить бороду.
Посмотрим в конце завтрашней игры, кто сядет в поезд «Милана». Поверьте, если я увижу кого-нибудь из вас в нашем поезде, я вышвырну вас вон!
Мне никогда не говорили, что «Милан» обязан претендовать на выход в ЛЧ. Меня просто попросили попробовать, и это то, что мы делаем», – сказал Гаттузо.
- Миланцы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от «Интера» и «Аталанты» на одно очко.
- «Аталанта» в последнем туре примет «Сассуоло», «Интер» сыграет дома с «Эмполи».