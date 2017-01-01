Гаттузо: «Мне никогда не говорили, что «Милан» обязан бороться за выход в ЛЧ. Меня просто попросили попытаться»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне матча заключительного 38-го тура Серии А против СПАЛа заявил, что клуб не ставил перед ним задачи выйти в Лигу чемпионов.

«Что я буду делать, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов? Я мог бы сбрить бороду.

Посмотрим в конце завтрашней игры, кто сядет в поезд «Милана». Поверьте, если я увижу кого-нибудь из вас в нашем поезде, я вышвырну вас вон!

Мне никогда не говорили, что «Милан» обязан претендовать на выход в ЛЧ. Меня просто попросили попробовать, и это то, что мы делаем», – сказал Гаттузо.