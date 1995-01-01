Аллегри – лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов. Он обошел Гвардиолу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выиграл больше всех матчей за последние пять сезонов в топ-5 европейских чемпионатов. На его счету 142 победы в 189-ти встречах.

На втором месте по этому показателю находится тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – 140 побед в 182-х матчах.

В пятерку также вошли Диего Симеоне («Атлетико») – 119 (190), Унаи Эмери («Арсенал») – 114 (190) и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») – 110 (190).