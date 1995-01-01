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    Аллегри – лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов. Он обошел Гвардиолу

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выиграл больше всех матчей за последние пять сезонов в топ-5 европейских чемпионатов. На его счету 142 победы в 189-ти встречах.

    На втором месте по этому показателю находится тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – 140 побед в 182-х матчах.

    В пятерку также вошли Диего Симеоне («Атлетико») – 119 (190), Унаи Эмери («Арсенал») – 114 (190) и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») – 110 (190).

    • Ранее Аллегри объявил, что покинет «Ювентус» этим летом.
    • Итальянский тренер возглавлял туринцев с 2014 года и пять раз подряд выиграл с ними чемпионат Италии.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 32 минуты назад

      физрук !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 32 минуты назад

      толку то от его дешевых побед с его кабинетусом !

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