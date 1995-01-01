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    «Оренбург» и «Спартак» рассудит Левников, Мешков назначен на игру ЦСКА – «Крылья Советов»

    РФС назначил арбитров на игры 30-го тура РПЛ.

    Встречу между «Оренбургом» и «Спартаком» обслужит петербуржец Кирилл Левников, ЦСКА с «Крыльями Советов» рассудит Виталий Мешков из Дмитрова.

    Все матчи пройдут 26 мая, в воскресенье, и начнутся в 14:00 по московскому времени.

    ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).

    «Ахмат» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

    «Зенит» – «Енисей»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    «Краснодар» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

    «Анжи» – «Урал»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

    «Локомотив» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    «Оренбург» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Официальный сайт РФС

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