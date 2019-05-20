Силва – лучший игрок сезона «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы выиграла домашний требл

Проверка.
«Манчестер Сити» провел парад в связи с победами в Кубке Лиги, чемпионате Англии и Кубке страны.
В ходе мероприятия 24-летний полузащитник Бернарду Силва был признан лучшим игроком команды в сезоне. В 51-м матче сезона португалец забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.
Силва перешел в «Сити» в июле 2017-го года из «Монако» за 50 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов.
- «Силва на 50% клоун, на 50% лидер. Когда это изменится, он может стать капитаном», – ранее сказал об одноклубнике защитник Венсан Компани, который летом покинет клуб.
- Команда Хосепа Гвардиолы первой в истории английского футбола выиграла домашний требл.
- «Сити» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв «Тоттенхэму» (4:4) по правилу гостевого гола.