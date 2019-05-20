Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Силва – лучший игрок сезона «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы выиграла домашний требл

    «Манчестер Сити» провел парад в связи с победами в Кубке Лиги, чемпионате Англии и Кубке страны.

    В ходе мероприятия 24-летний полузащитник Бернарду Силва был признан лучшим игроком команды в сезоне. В 51-м матче сезона португалец забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

    Силва перешел в «Сити» в июле 2017-го года из «Монако» за 50 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2019 23:51
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru