Силва – лучший игрок сезона «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы выиграла домашний требл

«Манчестер Сити» провел парад в связи с победами в Кубке Лиги, чемпионате Англии и Кубке страны.

В ходе мероприятия 24-летний полузащитник Бернарду Силва был признан лучшим игроком команды в сезоне. В 51-м матче сезона португалец забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Силва перешел в «Сити» в июле 2017-го года из «Монако» за 50 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов.